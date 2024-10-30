桃園環保局AI監控查獲水污染 限期改善

桃園市環保局今天說，透過AI監控查獲觀音工業區內某電路板製造商，排放鹼性污水至雨水下水道流入樹林溪中，已依法告發並開立限期改善通知書，最高可罰新台幣600萬元。

桃園市政府環保局今天向媒體表示，25日接獲觀音區河川（海岸）水質連續自動監測站通報，偵測到樹林溪下游出海口水質pH值異常升高，追查後發現有可疑廢水從觀音工業區雨水放流口排放至樹林溪中，經檢測放流口水體pH值已達9。

環保局表示，稽查人員立即通知觀音工業區污水處理廠關閉雨水放流閘門，阻止污染水持續流入樹林溪，並查獲污染來源事業為某通訊股份有限公司。

環保局表示，該公司在製程操作過程中不慎將鹼性化學物質流入雨水道溝渠，於該公司旁側雨水道測得pH值高達12，當天下午已派抽水車到該事業廠區將雨水道異常廢水抽至廢水處理設施，並續派至雨水放流口進行應變動作。

環保局表示，已依違反水污染防治法第28條告發，後續可處1萬元以上600萬元以下罰鍰，並現場開立限期改善通知書。

環保局也說，近年來致力發展AI監控設施，配合海保署政策針對出海口區域設置河川（海岸）水質連續自動監測站，24小時監控河川出海口水質狀態，未來也將積極擴展AI監控能力，由河川出海口區域向上游工業稠密區設置小型水質連續自動監測站。