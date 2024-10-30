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桃警處理強擄未遂案遭疑違反原則 市府：絕無違法

中央社／ 桃園30日電

桃園市發生女童遭陌生男子強擄未遂案，民進黨籍民代今天呼籲警方應中立辦案，市府要關注心理輔導資源。桃園市府說，會研擬精進社會安全網，警方及社工絕無違反法規及原則。

桃園市龜山區27日發生女童被陌生男子強擄未遂事件，引發外界關注，桃園市長張善政28日在議會市政總質詢答詢時表示，市府已協同社工處理並送檢察官查辦，加害人疑似有精神狀況。

民進黨籍立委張雅琳、桃園市議員李宗豪、陳雅倫、王珮毓、魏筠今天在立法院召開記者會，質疑警方在案件處理過程中違反兒少最佳利益及以兒童為中心2原則。

民代說，桃園市政府應確實調查事件來龍去脈，並提出因應對策；桃園的心理健康照護資源有不足與不均的問題，希望市府盡速提出解決方案。

對此，桃園市政府新聞處處長羅楚東向媒體表示，市府從未污名化精神疾病患者，此案已進入司法偵辦階段，呼籲民進黨民代勿再炒作消費；警方受理後依規定通報社會局社工協處及報請檢察官指揮，絕無違反相關法規及原則。

羅楚東也說，市府會研擬精進社會安全網的作為，未來也會向中央具體建議，共同合作，由中央訂出一致標準，避免再度發生類似事件。

桃園市政府社會局家防中心也說明，第一時間受理警政通報後即派社工到場，經社工評估本案符合減少重複陳述作業程序，即由警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經與社工查證，絕無「員警透過社工向女童家屬表達和解」的情事。

民進黨 社工

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