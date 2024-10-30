苗縣頭屋外獅潭土資場申設案 居民抗議會勘受阻
業者申請在苗栗縣頭屋鄉外獅潭段設置土資場，縣府今天原定首次會勘，引發地方反彈，民代、鄉親集結高喊抗議，為避免爆發衝突，官員在多名議員勸說下取消會勘。
苗栗縣政府水利處副處長黃文璋表示，業者於頭屋鄉外獅潭段38筆土地申請設置九星土石方資源堆置處理場案，縣府依法辦理第一次會勘，邀集鄉公所、縣府環保局、農業處等單位，針對區位合宜性釐清有無不得開發地區等進行現勘，但礙於地方民眾抗爭，無法進行實質會勘。
案場預定地位於頭屋外獅潭五聖宮後方山坡地，獅潭村長黃素娥與大批居民今天聚集在五聖宮前、案場進出口道路處，手持布條、標語抗議，表達堅決反對土資場。多名縣議員、頭屋鄉民代表到場關切。
頭屋鄉民代表會副主席范賢達指出，獅潭村好山好水，鄉親憂心土資場一旦設置，砂石車頻繁進出，將造成交通衝擊、安全隱憂，此外，案場大量廢土萬一隨雨水外溢沖刷，恐污染下方農田及水源。
現場官員頻頻解釋，縣府依法受理業者申請並依程序審理，強調「會勘不代表核准」，但抗議民眾表態不惜擋路阻止會勘，在多名縣議員協調下，為避免發生肢體衝突，決議取消會勘。
黃文璋代表接受村長黃素娥等人遞交的陳情書，並表示，會勘用意在於實地了解案場所涉土地環境條件，也會地方民意訴求一併帶回，今天無法完成此程序，將持續與地方溝通。
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