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SRF歐盟標準在台可行 張善政籲中央：做對的事要堅持

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園SRF議題延燒，市長張善政今天在市政會議向中央喊話，強調歐盟標準在技術和經濟上完全可行，要求中央千萬不能降低標準。記者朱冠諭／攝影
桃園SRF議題延燒，市長張善政今天在市政會議向中央喊話，強調歐盟標準在技術和經濟上完全可行，要求中央千萬不能降低標準。記者朱冠諭／攝影

桃園SRF議題延燒，副市長蘇俊賓上周在行政院會上，直指環境部制定的汙染物排放新標準未達歐盟規範，呼籲中央制定更完善標準。市長張善政今天在市政會議上，也向中央喊話，強調歐盟標準在技術和經濟上完全可行，要求中央千萬不能降低標準，讓有汙染疑慮的業者輕易過關。

政府推動SRF固體再生燃料發電替代燃煤，稱有助減碳，但外界擔憂恐引發空汙。蘇俊賓日前也強調，台灣的空氣汙染排放標準較歐盟寬鬆，以粒狀汙染物為例，歐盟標準是每立方公尺10毫克，環境部僅訂每立方公尺30毫克；氮氧化物的歐盟標準是73ppm，環境部訂100ppm，「歐盟標準只跟一半，無法化解民眾疑慮。」

張善政今在市政會議表示，市府已2度撤銷觀音3家SRF廠商的入園許可，雖目前仍在訴願階段，但他們的原則還是一樣，做對的事情要堅持。

張善政表示，市府希望中央可以比照國際最嚴格的歐盟標準，在SRF材料製作上，現在環境部有在做，但環境部還沒做的是加嚴燃燒排放標準，現在歐盟的標準比國內正在擬定的草案要嚴格。

張善政強調，不管是地方或中央政府，都有責任用現在國際上最好的技術捍衛環境和國民的健康，這是任何政府官員、政務官無可懈怠的責任，「不管是社會福利還是捍衛環境、捍衛桃園市民健康，我們一定要鼓起勇氣全力往前衝。」

張善政 歐盟 環境部

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