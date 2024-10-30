影／少了政治味、多了美食香 竹縣粄食嘉年華11月登場

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聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出。記者胡蓬生／攝影

新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日兩天周休假日在新埔鎮藝文廣場盛大推出，安排「千人健走食粄條」，還有「走讀新埔小旅行」，由專業導覽帶大家走訪三街六巷九宗祠，體驗古樸的客庄氛圍。

縣長楊文科上午參加粄食嘉年華「食粄條」宣傳及啟動儀式。他強調，粄條是客家重要美食，新埔粄條從上個朝代流傳至今，粄條是用在來米製作，非常Q彈，加上油蔥、豬肉，是天下數一數二的美味，歡迎大家來新埔吃粄條，品嘗在地最具代表性的客家美食

交通旅遊處長陳盈州表示，先前台北「寶林茶室」食安風波影響竹縣粄食產業的銷量，為振興竹縣客家粄食文化並展現在地特色，楊縣長特別向客委會爭取經費，委請縣內「粄條大鎮」新埔鎮公所策畫系列活動，不僅有客家美食展售會，還有千人健走食粄條，完成健走集點卡的參與者可獲精美抱枕作紀念。

新埔鎮長陳英樓表示，新埔有50多家粄條店，其中有43家參與集點活動，遊客可上網報名，兩天活動每天提供2200個名額，今天中午開放報名。「千人健走食粄條」路線長約3.5公里，邀大家走訪潘屋、日本公園、舊鎮公所及張氏家廟等景點，最重要的是選擇一家配合店家坐下來大口吃粄條，完成5個集章即可兌換抱枕，報名網址https://www.beclass.com/rid=294da81671a72e00e2ef

新埔鎮往年曾辦過粄條節，但後來未再續辦，今年因台北的食安風暴事件，影響縣內粄條銷售，楊文科向 客委會反映，希望中央補助辦粄條節，不料計畫核定並補助100萬元，卻指定在粄條店並不多的竹北市辦，在議會引發議論及政治聯想。

交旅處表示，新埔鎮有「粄條一條街」，店家雲集，被指定在竹北辦，許多人都覺得不可思議，縣府重提計畫說明，獲客委會同意，選定在新埔辦，除中央補助，縣府也補助100萬元，共200萬元經費交由新埔鎮公所承辦。

新竹縣新埔鎮承辦粄條節活動，鎮公所製作「新埔鎮粄食地圖」，詳細標示鎮上數十家粄條名店，方便民眾輕鬆找到經典的客家粄食。。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮承辦粄條節活動，鎮公所製作「新埔鎮粄食地圖」，詳細標示鎮上數十家粄條名店，方便民眾輕鬆找到經典的客家粄食。。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮公所承辦「新竹縣粄食嘉年華」，將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出，今天上午辦啟動儀式宣傳。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮公所承辦「新竹縣粄食嘉年華」，將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出，今天上午辦啟動儀式宣傳。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮公所承辦「新竹縣粄食嘉年華」，將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出，今天上午辦啟動儀式宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮公所承辦「新竹縣粄食嘉年華」，將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出，今天上午辦啟動儀式宣傳行銷。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日在新埔鎮藝文廣場盛大推出。記者胡蓬生／攝影

健走 客家美食 粄條

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