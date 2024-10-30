桃園加碼社福被扣補助1億元 張善政喊話中央面對超高齡社會

桃園市長張善政上任後，因非法定社福支出增加，導致一般補助款被中央扣減1億元。張今天在市政會議強調，台灣明年就將進入超高齡社會，桃市推出許多社福解救少子化，部分措施連中央也從善如流；市府願意承擔懲罰性扣款，但還是希望中央能以不一樣的眼光，重新看待這些非法定支出。

張善政表示，最近國發會公布台灣人口推估報告，明年台灣就會進入超高齡社會，超過65歲以上的比例多達至少20%，駭人聽聞的是如果這個趨勢持續下去，到2070年台灣人口將不到1500萬，僅剩現在的6成，整個國家的生產力會變成什麼樣子，非常令人憂心。

張善政說，從前年底他上任開始，市府就推動一系列社福措施解決少子化問題，包括提供凍卵補助、好孕專車、產婦心理諮商、加碼生育補助、免費國中小營養午餐等，老人三節禮金、假牙補助等福利也加碼，做這些就是要讓年輕夫婦沒有後顧之憂，讓他們可以多花心思把小孩教好，或願意生小孩。

張善政說，遺憾的是推出這些非法定社福同時，市府也被中央懲罰性扣款超過1億。有人問當初推出政策時，不知道會被扣款嗎？其實他在中央當過行政院長，當然知道，但這是要面對的必要之惡、市府必須要做，事實也證明他們獲得很多議員支持。

張善政表示，近期議會質詢上，很多議員都呼籲市府應持續與中央溝通，讓中央了解這些政策有利紓解少子化，不要有懲罰性扣款，這部分他會繼續努力。

張善政也提到，包括代理教師聘期延長、肺癌擴大篩檢、凍卵補助等政策，桃園都走在前頭，很高興中央和很多縣市都從善如流；希望中央官員能體會，桃園這一系列政策的背後目標，也能以不一樣的眼光看待這些非法定社福支出。