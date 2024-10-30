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全民運開幕遇雨…閉幕遇康芮颱風確定延期 賽事比到今晚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運在屏東，開幕遇上大雨滂沱，原訂31日閉幕，遇上康芮颱風來襲，確定延期，圖為開幕當天。圖／屏東縣政府提供
2024全民運在屏東，開幕遇上大雨滂沱，原訂31日閉幕，遇上康芮颱風來襲，確定延期，圖為開幕當天。圖／屏東縣政府提供

全民運開幕遇上大雨攪局，原定31日閉幕典禮也確定延期。全民運籌備處昨29日下午召開緊急會議，由屏東縣長周春米、體育署副署長洪志昌與過半縣市代表共同討論後，調整提前部分賽程，無法在今30日前完成的賽事，將延賽到下周，2024年全民運閉幕典禮將順延到全部賽事完成後舉辦。

屏東縣府指出，部分賽程30日進行至夜間，如無大眾運輸班次，全民運籌備處安排遊覽車接駁，協助參賽選手至各縣市指定地點。周春米感謝參賽選手、教練、裁判及工作人員的理解與配合，期待在安全無虞的情況下，讓全民運所有賽事能夠順利舉行。

全民運賽期原訂至10月31日結束，部分賽事仍進行中，但康芮颱風轉變為強颱，為確保賽事進行，考量選手、工作人員及觀眾的安全，全民運籌備處緊急召開會議，研議因應對策。

全民運33項目中，還有11項尚未完成比賽，包括健力、合球、蹼泳、飛盤、沙灘手球、定向越野、龍舟、國術、龍獅運動、慢速壘球、躲避球，有10項會在今晚間比完，有5項賽程延長到晚間，包括飛盤、國術、龍獅運動、慢速壘球及躲避球以上5項競賽，會提供夜間照明設施俾利賽事提前完成。

定向越野競賽部分，考量賽事安全品質、選手權益及績優單位獎積分換算，賽事延後辦理，授權由全民運籌備處召開競賽審查會決定辦理時間，儘早公告周知；慢速壘球項目，若無法於時間內10月30日完賽，同意依裁判長及參賽隊伍的決定從第1至4名及第5至8名，以抽籤方式決定名次。

因應颱風即時作業，若賽事調整提前至10月30日，卻因氣候因素無法於10月30日完賽，籌備會授權颱風後由籌備處辦理延賽事宜。閉幕典禮延期辦理，惟考量尚有賽事未辦理完竣，將視颱風後恢復情形，由籌備處討論延後辦理日期，並及早公告及通知各縣市政府，尤其是下屆承辦縣市桃園市，以利相關單位預為因應。

相關資訊，請隨時關注113年全民運官方網站最新公告。

康芮颱風 裁判

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