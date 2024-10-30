台鐵中壢臨時站不通風走道又狹小 台鐵公司調整改善

桃園鐵路地下化如火如荼興建中，為繼續服務旅客，今年6月啟用臨時站，不過民眾過去陸續反映車站內通風不良、走道狹小，中壢全台前3大運量車站，不僅旅客體感不佳，狹小走道也危險。台鐵公司表示，已增加電扇及冷氣，狹小區域也增設黃網線提醒旅客注意安全。

台鐵中壢臨時站月台及臨時軌，為避免徵收一旁民宅用地，因此僅以使用台鐵既有路權及現有建物為主，導致月台空間有限，相較過去的月台更加狹小，導致旅客人多時，擠到水洩不通，候車已快沒位置站，還要禮讓行走通行的人，不得不走在黃線外，相當危險。

而月台兩側因為施工圍籬阻隔，導致月台空氣流通差，加上臨時站的樓梯處、2樓穿堂的護欄孔洞小，讓整個臨時站通風性差，旅客抱怨連連。

台鐵公司表示，第1月台3、4車處長約15公尺，候車寬度僅2.05公尺，易形成瓶頸，為增進旅運安全增加相關輔助設施，除了繪製黃色網線並配合廣播，提醒旅客勿在此區段停留；兩端加派引導人員，協助注意旅客上、下車安全；增設監視器，連線至行車室前開車位置，值班站長確認旅客上、下車狀況；6車位置增設出站開口，減少行經該區段旅客。