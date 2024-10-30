苗縣第7所 頭份信德國小「知識穀倉」社區共讀站啟用

苗栗縣頭份市信德國小今天上午舉行「知識穀倉」社區共讀站揭牌啟用典禮暨57周年校慶活動，社區共讀站為社區主流文化，而知識穀倉以客家風情為設計主軸，展現出優質的閱讀空間。

校方指出，原有圖書館因空間狹窄擁擠、設備陳舊，導致學生使用率逐漸下降，社區民眾也無法進入閱讀學習，因此學校團隊積極向教育部和縣府爭取補助經費建置共讀站。

信德國小社區共讀站為苗栗縣政府今年啟用的第7所社區共讀站，由教育部與苗栗縣政府共同補助280萬元建置完成，嶄新的「知識穀倉」滿溢客家意象元素，包含客家花布衣彩繪、客家宅院大門、客家圓樓造型服務台、客家穀倉休閒閱覽區及客家灶型矮書櫃裝置等，藉由設施的可變動性與書櫃的靈活擺設，提供多樣化的空間選擇，讓不同需求的讀者都能在館內找到舒適的角落。

揭牌儀式結束後，接著上場的是信德國小57周年校慶活動，縣長鍾東錦祝福信德國小生日快樂，趁今天學校運動會遇上颱風前夕，他也勉勵同學們於賽跑時，無論順風逆風都要注意安全。