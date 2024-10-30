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綠民代批張善政汙名化精神疾病 市府駁斥：勿以訛傳訛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園女童日前遭身障男子強擄，民進黨立委張雅琳今和桃園市議員李宗豪、陳雅倫、魏筠舉行記者會批評市府。記者黃婉婷／攝影
桃園女童日前遭身障男子強擄，民進黨立委張雅琳今和桃園市議員李宗豪、陳雅倫、魏筠舉行記者會批評市府。記者黃婉婷／攝影

桃園女童日前遭身障男子強擄，民進黨立委張雅琳等人今批評市長張善政未妥善處理，還汙名化精神疾病。對此，市府駁斥，強調從未汙名化精神疾病患者，此案已進入司法偵辦階段，呼籲民進黨中央與地方民代勿再炒作消費。

張雅琳今和民進黨桃園市議員李宗豪、陳雅倫、王珮毓、魏筠舉行記者會。張雅琳批評，張善政在未經查證下就說「精神疾病不應是違法的藉口」，汙名化加害者的身心障礙背景；警方處理過程找社工勸說和解，也造成受害家屬二度傷害。

陳雅倫則表示，該名加害者並非市府列管個案，是否反映還有漏網之魚，成為未來社會安全網隱憂？桃市心理健康照護資源不足、不均，應盡速提出解決方案。

「市府從未汙名化精神疾病患者。」新聞處長羅楚東回應，龜山警分局接獲報案後即積極受理，全程針對案情狀況詳細掌控，並依規定通報社會局社工協處及報請檢察官指揮，絕無違反相關法規及原則。

社會局家防中心也強調，第一時間受理警政通報後即派社工到場，經社工評估本案符合減少重複陳述作業程序，即由警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，絕無「員警透過社工向女童家屬表達和解」一事。

羅楚東表示，此案已進入司法偵辦階段，特定民意代表卻一再以訛傳訛，令人遺憾；市府會研擬精進社會安全網的作為，未來也會向中央具體建議，共同合作，由中央來訂出一致標準，避免再發生類似事件。

桃園地檢署 社工 精神疾病

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