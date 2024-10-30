總經費3.88億 通霄溪堤防改善及高壓電地下化工程動工

苗栗縣通霄溪出海口因排水通洪斷面不足，加上地方爭取鄰近市區的台電高壓電塔地下化，獲經濟部水利署補助及台電同意，針對通霄溪鐵路橋上下游及孫厝堤防延長工程，另縣府代辦台電「345KV義和線4支高壓電塔」高壓電地下化工程，兩案總經費3.88億元，今天舉辦動工典禮，預計115年年底完工。

縣府指出，縣管河川通霄溪鐵路橋上下游至孫厝堤防右側，屬於都市計畫區內，因通洪斷面不足、排水不良等因素，常發生洪水暴漲毀壞堤岸等情形，因此透過立委陳超明爭取中央經費作改善，總經費1.63億元，工程內容包含長約1470公尺堤防及水防道路工程及箱涵，並施作護坡植生等綠美化工程。

其中，箱涵工程為並配合台電委託代辦的345KV電纜地下化工程，計畫經費9100萬元。用地部分，中央補助1.05億元，縣府自籌款2900萬元，兩案總經費3.88億元。

台電公司表示，「345KV通霄—義和線編號1至4高壓電塔」地下化工程，將可減少通霄都市計畫區內高壓電塔數量，平息民怨，工程分為第一期420日曆天，第二期300日曆天，預計115年年底完工。