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康芮颱風增強石門水庫調節放水 石門電廠2機運轉發電

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
康芮颱風來襲，石門水庫石門發電放水發電操作、永久河道放水路調節放水。圖／北水分署提供
康芮颱風來襲，石門水庫石門發電放水發電操作、永久河道放水路調節放水。圖／北水分署提供

康芮颱風增強中颱朝西北方向前進，預估今天午後風雨加劇，桃園市石門水庫集水區今早出現間歇降雨，水利署北區水資源分署表示，因應颱風降雨，石門水庫進行石門電廠2部機放水發電操作、永久河道放水路調節放水，增加水庫滯洪空間，確保防洪操作安全。

康芮颱風增強來勢洶洶，預估明天中午至傍晚自台灣東部登陸，北水分署緊盯颱風動態，完成各項設施安全及穩定供水措施整備，石門水庫提前調節放水，至今天上午11時，石門水庫水位微降至244.19公尺、蓄水量微降至1.98億噸、蓄水率降至96.6%，預留颱風降雨至少50公分滯洪空間。

北水分署表示，今天上午集水區間歇降雨下，雨勢不大，累積雨量3.1毫米，入流每秒35立方公尺、出流每秒達100立方公尺，在石門電廠2部機放水發電操作、永久河道放水路進水口持續調節放水，目前水庫出流大於入流，今、明天將視颱風降雨調節放水，水庫隨時調節放水，呼籲民眾注意安全，颱風期間勿進入河道活動，確保生命財產安全。

康芮颱風來襲，北水分署防颱進行石門水庫分層取水工閘閥及控制盤整備檢查。圖／北水分署提供
康芮颱風來襲，北水分署防颱進行石門水庫分層取水工閘閥及控制盤整備檢查。圖／北水分署提供
康芮颱風來襲，石門水庫石門發電放水發電操作、永久河道放水路調節放水。記者曾增勳／翻攝
康芮颱風來襲，石門水庫石門發電放水發電操作、永久河道放水路調節放水。記者曾增勳／翻攝

康芮颱風 石門水庫 雨量

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