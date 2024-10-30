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影／頭屋鄉外獅潭土石方資源堆置處理場案 居民憂心交通汙染問題抗爭

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案今天會勘，居民擔心交通及汙染等問題堅決反對，並到場抗議，縣府擔心爆發衝突取消會勘，業者現身沒有表示意見，強調依法申請。

九星土資場申請案場在頭屋鄉外獅潭五聖宮旁山坡地保育區農牧用地25公頃，縣府水利處、環保局及業者等相關單位今天第一次會勘，大批居民一早聚集在五聖宮前案場進出口道路處，持布條、標語抗議，表達堅決反對土資場。

外獅潭在地的頭屋鄉民代表會副主席范賢達、獅潭村長黃素娥等人指出，九星土資場申請案沒有任何溝通、說明，地方直到1星期前，收到公所今天要會勘的通知才得知，居民站出來捍衛好山好水。

他們說，土資場如果設立後，頻繁進出的砂石車，將衝擊外獅潭交通安全及寧靜環境，此外，案場在水源區，大雨廢水外溢，恐造成下游農田及飲用水汙染，頭屋鄉鳴鳳村及毗鄰的造橋鄉大龍村已各有一座土資場，頭屋不是垃圾鄉，不歡迎第三座。

水利處副處長黃文璋代表接受黃素娥等人遞交的陳情書，黃文璋強調縣府受理申請設置土資場，會勘是必要程序，也沒有隱瞞，函文鄉公所今天辦理會勘，實地了解聯外道路、水土保持，及是否在環境敏感區範圍等，民意也會是審查的重要考量。

抗議民眾表態不惜擋路阻止會勘， 縣議員孫素娥、徐筱菁、楊明樺、許櫻萍、曾玟學等人協調，避免肢體衝突，決議九星土資場申請案取消今天會勘，頭屋鄉公所擇日邀集地方、民意代表，及縣府相關單位人員開會商討。

苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，今天到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影

曾玟學 標語 環保局

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