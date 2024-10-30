改善十興國小通學步道安全 新竹縣第一步先縮窄車道寬

新竹縣竹北市十興國小爭取內政部國土管理署校園周邊暨行車安全道路改善計畫，將針對學校周邊通學步道改善，預計用半年時間重新打造人行道，改善第一步就是將車道縮窄，強迫駕駛放慢車速，並拓寬人行道，希望建立以人為優先的通學廊道。

新竹縣教育局表示，十興國小周邊包含莊敬北路、勝利五路、莊敬三路、勝利二路等學生通學路徑，自從一旁的遠百竹北開幕以後，就帶來大量前來購物的人車，卻也造成學生放學安全受到威脅，且路旁家長接送區也設置無法發揮正常功能，淪為違規停車的熱點。

為了打造人本步行環境，新竹縣府決定利用拓寬人行道、縮窄車道的方式改善，將原本寬達4公尺的車道縮減至3公尺，迫使行經校園周邊道路的車輛必須降低車速，同時將拓寬人行道淨寬至2.9公尺以上，不僅能供學生上下學步行使用，也能容納遠百購物人潮使用。

教育局指出，預計改善路段總長達720公尺，人行道全都將重新鋪設地磚，預計半年後就會完工，拓寬後的人行道還將規畫寬度2至3公尺的避車彎作為家長接送區及公車停靠區，讓車輛能暫時停靠，避免因停靠在車道上接送而造成車流回堵。

新竹縣府表示，打造友善人本環境、提供學童安心上下學的道路是新竹縣的重要目標，透過爭取中央計畫挹注，逐步精進校園周邊行人與行車的通行安全，未來將持續建置學校與社區共享、安全、舒適的通學步道，串連整體人行環境空間發展，建構友善人行空間路網。