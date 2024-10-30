影／新竹知名婚宴會館竟是大違建 市府罰不怕！斷電後歇業了

新竹市知名婚宴會館「伊薇儷」是新竹唯一擁有升降夢幻纜車的婚宴會館，營業以來因夢幻奢華備受新人喜愛，沒想到營業多年竟是大違建。新竹市政府自2021年起已裁罰6次，累積罰鍰41萬，但因未見改善，17日已斷電，並依區域計畫法移送法辦。

伊薇儷婚宴會館2020年起開始對外營業，也因其全白歐式建築，還有挑高12米的氣派大廳，加上新竹唯一升降夢幻纜車，成為喜歡浪漫異國風格的新人首選，經營以來生意絡繹不絕，在Google Map更獲得4.1星好評，也有許多政治人物在此辦理造勢或是活動，在地方頗具知名。

不過有民眾發現該婚宴會館是大違建，其婚宴會館竟蓋在山坡地保育區，不斷向新竹市政府檢舉。新竹市政府自2021年起即接獲通報違規改作婚宴會館使用，已依區域計畫法裁罰6次，罰鍰累計達41萬元仍未見改善。

記者多次撥打婚宴會館電話，僅有第一次有接通，但隨即就掛掉，接著撥打多次都是無法接通狀況，實際到現場也沒有營業，也未有員工來上班，無法取得回應。

新竹市地政處表示，伊薇儷婚宴會館用地，以作宗教事業使用為由，向市府申請變更編定為山坡地保育區特定目的事業用地，不過實際上卻違規改作婚宴會館使用。

新竹市地政處表示，市府審認與原核定宗教興辦事業計畫內容不符，依區域計畫法裁處累計6次，合計裁處罰鍰41萬元並限期改善，因遲未見改善，已於今年9月3日依違反區域計畫法第22條函送新竹地檢署偵辦，另於今年10月17日執行斷電作業。