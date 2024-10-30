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竹客代駛竹苗公路客運 明走入歷史

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
新竹客運近年陸續停駛新竹縣營運的公路客運路線。圖／新竹區監理所提供
新竹客運近年陸續停駛新竹縣營運的公路客運路線。圖／新竹區監理所提供

新竹客運因疫情虧損，近年陸續申請不擬續營公路客運，橫跨竹竹苗3縣市的50條客運路線原訂代駛到今年底，經新竹區監理所等單位協調、公告，陸續找到新業者接手、籌備業者代駛。竹客決提前結束代駛，公路客運服務於10月底走入歷史。

新竹區監理所指出，新竹客運在疫情期間營運受嚴重衝擊，司機也難覓，很早就希望停止公路客運，經協調以「代駛」方式，提供50條路線的搭乘服務到年底。其中，新竹縣14條公路客運路線，明年起都將轉型為幸福巴士，監理所已先安排新業者代駛，以利無縫接軌。

另有36條跨縣市路線，新竹區監理所分兩階段公告，第一階段14條路線去年公告由新業者承接，包括亦捷、捷乘等客運公司接棒，今年11月起都可上路接手營運。

第二階段22條路線今年4月公告，新業者有一年籌備期，其中7條路線9月起已由新業者接手，另外15條由籌備業者代駛。

因陸續找到新業者接駛，新竹客運決定提前10月底結束代駛，屆時將全面退出桃竹苗的公路客運服務。未來僅保留新竹到台北、新竹到台中2條國道客運，並與三重、台中客運業者聯營，及營運新竹市區公車，「瘦身」強化營運體質。

國道客運 新竹 疫情

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