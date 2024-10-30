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通霄白沙屯童醫院 預計明年興建

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣內醫療資源不足，尤其海線缺口大。縣長鍾東錦昨天宣布，重要信仰中心通霄鎮拱天宮與童綜合醫院合作，興建白沙屯童醫院，規畫急診、小兒婦產等科別，共43床急性病床，預計明年動工、2027年5月啟用，填補海線醫療量能缺口。

衛福部將苗栗縣畫分中港溪、山線、海線3個醫療次區域。海線次區域包括後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮及西湖鄉，依計算公式，一般急性病床數配置573床，但目前僅苑裡李綜合醫院183床、通霄光田醫院30床，還有360床的空間，也是3個次區域缺床數最多的，醫療資源相對不足。

「要跟大家報告一個好消息！」鍾東錦昨天赴議會做施政報告，宣布苗栗縣醫事審議委員會通過白沙屯童醫院籌設許可，通霄鎮將興建設有43床急性病床現代化醫院。

鍾東錦也說，媽祖普度眾生、救濟萬民，拱天宮很有心，與童綜合醫院合建白沙屯童醫院，非常感謝拱天宮媽祖廟要蓋這一座醫院。

縣府衛生局指出，白沙屯童醫院預計下個月初提報興辦事業計畫及用地變更編定，醫院初步規畫急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，將會有 電腦斷層、核磁共振等儀器。

通霄鎮長張可欣表示，感謝鍾東錦、白沙屯拱天宮管理委員會主委洪文華等人積極推動，白沙屯童醫院將大幅提升海線地區居民的就醫便利性，不用奔波往返鄰近縣市的大型醫院就醫。

白沙屯 苗栗縣 鍾東錦

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