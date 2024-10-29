國際青商會世界大會桃園舉行 副總統蕭美琴推廣台灣

2024國際青年商會世界大會今晚在桃園會展中心開幕，吸引全球120國、超過4000名青年代表與會。副總統蕭美琴出席表示，台灣有美食、文化，崇尚自由民主，青商會的目標與賴清德總統部分倡議相同，與會年輕領袖可在全球建立更多連結。

桃園市長張善政說，桃園是國門之都，在經濟、交通和文化多樣性都有優勢，期待更多國際友人認識台灣及桃園的魅力，各地青年領袖可在此加深友誼、交流學習。

蕭美琴說，很榮幸參與國際青商會活動，超過100個國家、4000多人參與，遠道而來很值得，台灣有美食、多元的文化及產業，更是個崇尚自由民主的社會，也相信自由是創新的必須要件。