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國際青商會世界大會桃園舉行 副總統蕭美琴推廣台灣
2024國際青年商會世界大會今晚在桃園會展中心開幕，吸引全球120國、超過4000名青年代表與會。副總統蕭美琴出席表示，台灣有美食、文化，崇尚自由民主，青商會的目標與賴清德總統部分倡議相同，與會年輕領袖可在全球建立更多連結。
桃園市長張善政說，桃園是國門之都，在經濟、交通和文化多樣性都有優勢，期待更多國際友人認識台灣及桃園的魅力，各地青年領袖可在此加深友誼、交流學習。
蕭美琴說，很榮幸參與國際青商會活動，超過100個國家、4000多人參與，遠道而來很值得，台灣有美食、多元的文化及產業，更是個崇尚自由民主的社會，也相信自由是創新的必須要件。
蕭美琴表示，回顧台灣的歷史有許多困難需要克服，每一次的挑戰都對社會產生更大信心，青商會的目標與賴清德部分倡議相同，主題相互交織，在座的各位青商會夥伴比起上一代有更多獲得資訊的機會，並可以擁有更多創造力，希望彼此在全球能建立更多連結，台灣將持續支持青年領袖的培育，為社會帶來正面影響。
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