客家粄變身「海陸大餐」 苗市嘉志閣客家粄仔節大驚奇

苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，苗栗市長余文忠、嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭等人今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。

嘉志閣客家粄仔節11月3日在嘉盛五文昌廟廟埕舉辦，主辦的嘉盛社區發展協會研發擬真中卷，內餡用熟的紫糯米油飯，再用粄皮包覆整形，最後撒上紅麴粉，中卷唯妙唯肖，再加上去年粄栗牛排，突顯「海陸大餐」主題，余文忠、劉秀蘭等人，歡迎民眾參與，當天展售各種米食，及限量客家湯圓品嘗，另有米食DIY活動。

余文忠表示，公所2019年起推動茶粄陶染社造整合，透過社區資源整合，提升農特產附加價值，並加以推廣行銷，其中的粄，就是利用米飯來做客家米食的延伸表現，不僅外觀引人注目，風味更引人垂涎。

劉秀蘭說，嘉盛社區主要是以生產稻米為主，但是並沒有以稻米為品牌的商品，粄仔節除了要傳承客家米食製作技藝，另外就是希望能將社區的一級產業米，進而推展到六級產業，帶動經濟發展。