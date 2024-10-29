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客家粄變身「海陸大餐」 苗市嘉志閣客家粄仔節大驚奇

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供
苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供

苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，苗栗市長余文忠、嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭等人今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。

嘉志閣客家粄仔節11月3日在嘉盛五文昌廟廟埕舉辦，主辦的嘉盛社區發展協會研發擬真中卷，內餡用熟的紫糯米油飯，再用粄皮包覆整形，最後撒上紅麴粉，中卷唯妙唯肖，再加上去年粄栗牛排，突顯「海陸大餐」主題，余文忠、劉秀蘭等人，歡迎民眾參與，當天展售各種米食，及限量客家湯圓品嘗，另有米食DIY活動。

余文忠表示，公所2019年起推動茶粄陶染社造整合，透過社區資源整合，提升農特產附加價值，並加以推廣行銷，其中的粄，就是利用米飯來做客家米食的延伸表現，不僅外觀引人注目，風味更引人垂涎。

劉秀蘭說，嘉盛社區主要是以生產稻米為主，但是並沒有以稻米為品牌的商品，粄仔節除了要傳承客家米食製作技藝，另外就是希望能將社區的一級產業米，進而推展到六級產業，帶動經濟發展。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌是粄仔節重要推手，他指出，嘉盛社區以客家粄食為特色，每年都會推出令人驚艷的創意粄食，不僅吸引目光，進而傳承美味，相關訊息可以至臉書「苗栗市嘉盛社區發展協會」粉絲專頁查詢。

苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供
苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供
苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供
苗栗市嘉志閣客家粄仔節將在11月3日登場，今天公布主題「海陸大餐」，客家粄變身中卷、牛排，幾可亂真讓人驚艷。圖／苗栗市公所提供

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