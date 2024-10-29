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通霄籌設白沙屯童醫院 提升苗栗海線醫療量能

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗縣長鍾東錦今天說，白沙屯拱天宮與童綜合醫院合作在通霄鎮籌設白沙屯童醫院，已獲縣內醫審會許可，規劃涵蓋急診、婦產科等科別，有助大幅提升苗栗海線地區醫療量能。

苗栗縣議會第20屆第4次定期會今天開議，鍾東錦在施政報告時提到「跟大家報告好消息」，並指出苗栗縣醫審會已通過白沙屯童醫院籌設許可，規劃設有43床急性病床及涵蓋急診醫學、婦產等8個科別的現代化醫院，預定114年動工、116年啟用。

苗栗縣衛生局指出，「白沙屯童醫院」籌設計畫經縣內醫審會同意通過，基地位置鄰近拱天宮，後續仍待提報興辦事業計畫及用地變更編定，縣府將依程序審理。

鍾東錦表示，白沙屯拱天宮是媽祖重要信仰中心，媽祖普度眾生救濟萬民，近年南下北港朝天宮徒步進香活動參與人數屢創新高，童綜合醫院也在進香期間出動醫療團大力協助，雙方有心一起推動籌建醫院，他當然全力支持，也可望大幅推升苗栗海線地區醫療量能。

白沙屯 鍾東錦

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