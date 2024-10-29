竹縣總圖設計走「鐵皮加蓋風」...挨批「有夠醜」 將修改但議員有意見

新竹縣總圖書館主體已接近完工，但卻因屋頂設計太像鐵皮屋加蓋，引發民怨批評「有夠醜」，與模擬圖相差甚遠，文化局今公布建築師重新改善方案，提出將加掛格柵、包板，但遭民代反對，質疑新竹風那麼大，難保不會脫落造成意外，文化局承諾會再重新檢討。

新竹縣文化局表示，今天是由設計總圖的關惠尤建築師事務所說明總圖建築設計概念及最新的金屬屋面優化方案，主要提出8個改善方向，後續將依據經費、工期耗費時間、公共安全風險做審慎評估及綜合考量後，再召開說明向民眾報告。

據了解，新竹縣總圖8個改善方向主要是外掛包板、立面增加格柵、改變蓋板韻律、變更噴漆顏色、增加視覺圖案元素、天際線收邊輕量化、窗框開口套框收邊輕量化及屋頂設備空間美化，希望透過破壞原本色調及材質規律，達到不那麼像鐵皮屋頂的效果。

不過說明會上縣議員楊昌德首先提出質疑，直言新竹九降風比颱風還大，若用外掛鋁格柵的方案，會有鋁格柵鬆脫的公共安全風險，因此他「堅決反對」，但仍尊重建築師的設計，建議屋頂美感設計能採用光帶打燈光呈現漸層的方式，改善顏色的突兀。

縣議員林禹佑建議屋頂應一體成形，降低材質不同的視覺衝突感。縣議員歐陽霆、蔡蕥鍹、吳旭智等人則認為，無論後續採取何種改善方案，公共建設都需要讓更多民眾有參與感，建議後續改善方案應直接新竹縣民參與投票決定。