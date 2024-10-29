桃園青年設計展暨國際設計論壇 11／10至11／18舉行

桃園會展中心今開幕並將舉辦「2024桃園青年設計展暨國際設計論壇」活動，參與論壇及策展的國家包含美國、英國、義大利、新加坡、日本及越南等6國講者及策展人，國內方面有5所大專院、3所高中職師生及2家設計庫新銳團隊共同參與本次策展，展出87件設計作品，展期自11月10日至18日止。

桃園市青年局表示，今天5名來自英國、美國、日本與越南的國際講者也於記者會跨海傳送祝福，齊聲邀請桃園市民及全國對設計有興趣民眾，一同參加年11月10日於桃園會展中心舉辦的「2024桃園青年設計展暨國際設計論壇」活動。

來自英國倫敦的Celia Mead總監，將分享倫敦著名展覽open house的亮點；來自美國加州，現在定居韓國濟州島的Andrew Ananda Voogel將分享如何動員設計與創意來解決當前面臨的全球性塑料汙染問題；來自日本千葉大學設計教育研究所的教授植田憲，將分享該大學與當地社區合作推動的「基於設計鄉村調查區域發展」；來自日本三菱地所設計公司的首席建築師藤貴彰，將展出其研究循環式建築作品；來自越南VDAS的副主席Danh Tran，將分享其突破界限，激發設計領域的新想法。

青年局長侯佳齡表示，今天記者會是要宣傳11月10日在桃園會展中心舉辦的「2024桃園青年設計展暨國際設計論壇」活動，這是第一次舉辦的國際性設計展，讓學生與國際接軌，參與論壇及策展的國家包含美國、英國、義大利、新加坡、日本及越南等6國講者及策展人，國內方面有5所大專院、3所高中職師生及2家設計庫新銳團隊共同參與本次策展，展出87件設計作品，展期自11月10日至18日止，歡迎市民踴躍參與，一起探討全球設計的未來。