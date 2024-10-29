新屋稻米故事館具文資身分 請經費整建活化觀光新亮點
桃園市新屋區稻米故事館位於新屋區農會旁，為日治時期建造7棟稻穀倉庫及稻殼加工廠以作為儲糧用，其中倉庫群2004年更被登錄為歷史建築，過去民代希望引進連鎖咖啡品牌帶動觀光，去年擬定修復再利用及建置計畫提報桃園市文化局。桃園市文化局表示，去年召開研商會議並申請補助4255萬元經費，目前持續討論活化方向，目前由新屋區農會先編200萬元執行再利用規劃案。
新屋區是台灣北部重要的水稻產地，在日治時期建造了7棟稻穀倉庫及稻殼加工廠以作為儲糧用。穀倉當時皆以磚牆建造，以黃土泥漿混合谷穀粉刷或水泥砂漿粉刷為牆壁，搭配以楯接懸吊構築的木架構造樑柱，頗具價值及可看性。倉庫群2004年登錄為歷史建築，2007年以舊穀倉展示空間利用計畫工程，在內部修建稻米故事館，全國農會精品館、稻米故事館、百年碾米機館及米食天地館等，在賦予老屋新生命的同時，也是一處兼具教育與文化傳承的旅遊景點。
市議員陳睿生表示，稻米故事館建物別具意義，不過目前稻米故事館因安全疑慮暫不開館，且過去近20年沒有好好維護，若要整修經費恐高達千萬，盼中央、地方共同協助活化歷史建築，讓新屋市區能有觀光景點互相串連。過去星巴克有意願和農會合作進駐，希望能協助促成。
稻米故事館目前因內部老舊需整建，經建築師評估後，今年7月全面停止對外開放。文化局表示，新屋區農會去年9月，已函送桃園市新屋區稻米故事館修復再利用及建置計畫傳承新屋稻米之都及稻米兒藝館案，目前先由新屋區農會自行編列再利用規畫設計費用200萬元，委託建築師事務所執行再利用規畫設計案。
文化局說，該申請補助計畫經費初估約4255萬元，目前持續追蹤活化再利用規畫涉及文化資產保存相關議題與經費補助，將由文化局協助農會，看是否也能爭取農業部、客家部等經費挹注。民代及農會希望引進知名連鎖咖啡品牌，也聽說其餘品牌有意加入，交由農會決定方向。
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