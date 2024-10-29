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竹縣閱讀節11/2起展開 邀請民眾走入圖書世界

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣政府今天表示，將在11月2日起至12月14日舉辦閱讀節暨喜閱節，活動包含心靈主題書展、親子共讀、說故事活動等，邀請民眾走入圖書世界，用閱讀充電。

竹縣府今天舉辦「113年新竹縣閱讀節暨喜閱節」宣傳記者會，副縣長陳見賢致詞表示，持續提高藏書典藏率，而目前竹縣共有300多萬冊藏書，借閱率也高，盼透過多元圖書，方便民眾選擇借閱。

文化局代理局長朱淑敏告訴中央社記者表示，今年閱讀節強調閱讀的療癒力量，閱讀活動包含心理師成長講座、植物療癒手作生態之旅、行動書車巡迴等，讓不同年齡層與族群民眾，能在此次的閱讀推廣活動中，獲得滿滿收獲。

朱淑敏說，此次系列活動為期1個多月，在12月14日有辦新竹縣閱讀嘉年華市集於文化局廣場登場，當天活動包含親子闖關、戲團表演、好書交換等，還有創意市集。

中國醫藥大學新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真透過文字說，今年有中醫師、藥劑師、社工師及癌症篩檢團隊出席相關活動，並讓民眾以闖關遊戲等更認識預防保健知識。

教育局長楊郡慈透過文字表示，另為提高各級學校學生書生比，今年結合爭取教育部國教署補助，添購逾7萬8396冊優質好書，豐富各校圖書館藏書，也培養學生養成良好閱讀習慣。

文化局 新竹 親子

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