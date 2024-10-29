微笑單車桃園鬧區開店？ 網友笑：此生靠騎ubike進豪宅

共享單車YouBike站點多半設在公園或社區公共公間，但桃園市桃園區正康一街出現站點設在社區大樓1樓店面，民眾將特殊景象上傳臉書「路上觀察學院」，引起一陣討論；經營YouBike的微笑單車公司表示，該站因原址有建商執行新建案暫遷，未來會再遷回。

該站位於桃園區正康一街靠近大華二街的新建社區大樓，名為「YouBike 2.0中正一正康一街口」，民眾將照片上傳臉書後，引起不少人好奇。

由於大樓位於桃園區中正路鬧區附近，外觀樑柱又有精緻造型設計，有人開玩笑說「腳踏車都住得比我好」，有人說「這一生就靠騎ubike走進豪宅了」，也有人從牆面油漆不完整研判應是臨時站。

微笑單車解釋，此站原址去年6月因配合土地都更暫停營運，後來因地方有使用需求，周邊又無其他適合位置，經過協調，由建商提供室內場所做為臨時站點，才會出現此景。此臨時站起今年2月啟用至今已有一段時間，未來新建案完成後，會再遷回原址。