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中央總預算案卡關 苗栗縣長鍾東錦：大人應該站出來

中央社／ 苗栗縣29日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影

中央政府總預算案卡關，民進黨苗栗縣議員陳光軒今天喊話苗栗縣長鍾東錦應呼籲2名縣籍立委儘快讓預算案通過。鍾東錦說，此時大人應站出來，有此高度唯一就是總統能調解院際之爭。

苗栗縣議會第20屆第4次定期會今天開議，鍾東錦進行施政報告，並由苗栗縣政府主計處說明114年度苗栗縣總預算編列情形。

陳光軒質詢表示，苗栗縣財政狀況仰賴中央資源、協助非常多，近期中央長官包括行政院長卓榮泰相繼到苗栗視察，鍾東錦及地方民代殷盼各項建設向中央爭取，行政院也願意支持。

陳光軒指出，114年度中央政府總預算案在立法院遭在野黨多次阻擋，若無法通過，地方重大建設包括先期規劃費用或是已經核定案件，恐影響期程，若中央經費下不來都會影響縣政。

陳光軒說，過去苗栗財政困難，中央不分藍綠給苗栗縣很多資源，協助度過危機，如今行政院的中央總預算案卡關，他希望鍾東錦說句公道話，公開呼籲2名縣籍藍營立委儘速讓總預算案通過，「畢竟2名立委都是你輔選有成而當選」。

對此，鍾東錦回應指出，立法院的問題他不便置喙太多，每個黨派都有其政治考量及智慧，相信總統賴清德有智慧化解，對於立法院與行政院的爭議，總統本就有立場、權力及義務去調解。

鍾東錦表示，中央總預算案即便不過，國家應不至於停擺，因為台灣與美國的制度設計不太一樣，苗栗縣政運作也一樣可以照常進行，應該沒有想像那麼嚴重，只不過為了20幾億元一直僵持不下也不好，他認為政治應該在和解的氛圍下，大家盡量和諧。

陳光軒指出，認同朝野之間應避免衝突，存異求同，但仍希望鍾東錦站在苗栗父母官的角度向2名縣籍立委提出呼籲，協助溝通。

鍾東錦回應表示，他應該沒有這個本事，也沒那麼重要，前總統陳水扁曾說過政治就是衝突、妥協、妥協、衝突，「現在既然衝突了，大人應該要站出來，有這個高度的，唯一就是總統，可以調解院際之爭」。

行政院 鍾東錦

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