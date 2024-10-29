新竹縣4大景點入選「台灣觀光100亮點」皮皮獅熱情走秀

新竹縣峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區及司馬庫斯入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」，剛獲選十大吉祥物第4名的新竹縣吉祥物「皮皮獅」今天在活動開幕上熱情走秀，廣邀各地民眾到新竹縣賞景、旅遊，感受竹縣之美。

縣府指出，交通部觀光署推動疫後觀光，舉辦「台灣觀光100亮點」選拔，精選全台具代表性的景點，新竹縣峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區、司馬庫斯共4處景點入選，縣府交通旅遊處副處長張淇銘代表出席觀光署系列活動的啟動記者會，有超高人氣的吉祥物皮皮獅參加開幕走秀，展現竹縣熱情與好客精神。

張淇銘表示，觀光署結合各縣市宣傳「台灣觀光100亮點」，將從今年11月起至明年10月陸續推出環島月月Party、電子集章抽獎、遊程規畫競賽、壯遊體驗徵選、網路社群等一系列行銷活動，盼帶動國內旅遊熱潮。竹縣入選的4大亮點分別象徵客家庄特色與原住民部落自然之美。特別安排皮皮獅著藍色客家衫，與身穿原民代表服飾的親善大使參與開幕走秀，皮皮獅一登場就吸引現場目光。

交旅處指出，4大入選亮點各具特色，峨眉湖以靜謐湖水與群山相映成趣；尖石青蛙石天空步道帶來驚險刺激的高空漫步；司馬庫斯擁有櫻花美景及原民部落風情；五峰張學良文化園區更是讓民眾彷彿走進歷史時光隧道。