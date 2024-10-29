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全台最大國際會議場地 桃園會展中心開幕啟用

中央社／ 桃園29日電

經濟部投資興建的桃園會展中心今天開幕啟用，斥資新台幣46億元打造的國際級多功能會展場館將成桃園新地標，經濟部次長陳正祺說，會展產業可帶動外貿發展與台灣經濟轉型升級。

陳正祺致詞表示，會展產業可以帶來高階的商務客非常重要，也是帶動城市行銷和周邊經濟發展的重要設施，桃園會展中心開幕後，可串連經濟部全台7座大型會展場館形成會展廊帶，總統賴清德也說，在B2B的商業模式下，會展中心就相當重要。

陳正祺指出，會展中心可帶動外貿發展與台灣經濟轉型升級非常重要，桃園市匯集許多人才及產業，透過桃園會展中心與安益集團開啟新的合作模式，希望未來會持續發展及成功。

負責營運的博報堂安益集團董事長涂建國說，城市型會展中心創造的經濟效益不僅限於會展產業本身，更是帶動多元產業發展的火車頭，會展中心擁有台北港與桃園國際機場的地利之便，未來將使青埔成為桃園連結國際商務的入口，預計每年將吸引超過200萬人次參與各類活動，為桃園青埔及周邊地區創造約6000個就業機會。

根據主辦單位提供的資料，總面積達8萬平方公尺的桃園會展中心，以先進的科技和智慧永續理念的建築規劃，是台灣規模最大的國際會議場地，具備多種場型配置，最多可容納8800人，滿足各類型會議活動規劃需求。擁有座位容量達3200人的大會堂、超大型宴會廳及20間多功能會議室。同時提供有600個標準攤位的多功能展覽空間。

會展產業 桃園 經濟發展

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