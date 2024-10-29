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桃園青年諮詢委員訪議會 議長邱奕勝看好桃園原因有二

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（右3）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供
桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（右3）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供

桃園市政府青年諮詢會今赴桃園市議會參訪，30名委員年齡從16歲到40歲不等，各有不同學經歷背景，但都熱衷公共事務，在議長邱奕勝接待、青年局長侯佳齡陪同下，眾人相談甚歡。

青年諮詢委員主要扮演市府與青年之間的溝通橋樑，促進青年了解公共事務運作，對市政發展提出建言；今天適逢議會定期會的市政總質詢，眾人也到議場旁聽席觀摩，深化對議會運作的理解。

「議會是屬於所有市民的空間，隨時歡迎民眾朋友來訪。」議長邱奕勝表示，青年是國家的希望，桃園雖是六都中最後升格為直轄市，卻是最年輕、最有活力的城市。在全國人口負成長的大趨勢下，桃園人口呈現逆勢成長，代表城市具發展潛力與吸引力。

邱奕勝對桃園前景充滿信心，指航空城第三航廈及優先產專園區完工將使桃園成為最具未來性的城市；面對與會的青年委員，他也承諾會努力多做事、多爭取建設，讓桃園邁向更幸福的未來。

侯佳齡表示，桃園市青年諮詢會已進入第5屆，透過定期召開會議，聽取青年委員的意見與建議，與市府共同推動政策，使桃園成為青年移居的首選城市，盼此次參訪能讓青年朋友更了解公共事務運作方式，進一步促進市政發展。

桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（前排左3）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供
桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（前排左3）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供
桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（右2）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供
桃園市青年諮詢委員會今天赴議會參訪，議長邱奕勝（右2）親自接待，也闡述看好桃園前景原因。圖／桃園市議會提供

桃園 邱奕勝 青年

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