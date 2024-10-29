機車族借道穿越車速快 市府將於光復路二段巷弄繪「慢」字

新竹市光復路是市區往返竹科的重要道路，市議員劉彥伶指出，光復路二段42巷12弄上下班時間機車多，長輩或小孩進出時，時常都會遇到機車族騎在巷弄車速過快的問題。新竹市交通處也將於沿線增繪慢字，並爭取國土署補助改善危險路口。

光復路二段42巷12弄道路約3到4公尺寬，也因光復路車流量大，許多機車族選擇借道穿越該巷弄，以往返光復路二段10巷與金城三路，但因巷道較窄，有些民眾家中長輩行動緩慢，難以閃避突然出現的機車，或是有小孩不小心衝入機車行進的路線相當危險。

劉彥伶指出，最近受理民眾陳情指出，光復路二段42巷12弄上、下班尖峰時刻出入巷口的機車很多，導致家中長輩或小孩進出時，時常都會遇到機車族騎在巷弄車速過快的問題，人車爭道相當危險，盼市府重視改善。

此外，劉彥伶說，從建功路51巷開車到清大夜市往建功路行駛時，會要壓到斑馬線才可以確認左右是否有來車，嚴重影響到孩童與行人之通行安全。

新竹市交通處表示，市府為提醒駕駛人減速，將優先於光復路二段42巷12弄巷弄沿線增繪慢字，此外，市府已完成光復路二段10巷與光復路、大學路路口危險路口改善規畫，並向國土署申請補助，待核定後辦理工程，以改善當地交通。