觀音地區人口成長 草漯派出所興建預計2027完工、擴編

桃園市觀音草漯地區發展迅速，當地草漯派出所轄區包含觀音工業區、樹林里等6個里別及6期重劃區，然而草漯派出所廳舍老舊破損，目前員警編制僅18人，桃園市警局規劃新址興建廳舍，預計2027年完工。對此市議員吳進昌喊話，期盼加速草漯派出所興建工程，第一線員警有更完善的辦公環境。

吳進昌指出，草漯地區包括重劃區、工業區，流動人口多但員警數少，過去不斷要求重建警察辦公廳舍，希望市府能重視基層員警的工作環境，加速新廳舍建置，讓基層員警的工作環境可以更舒適，提升草漯地區整體治安。

草漯派出所建於1989年，35年的辦公廳舍如今已老舊破損，且建築物過於狹小，大園警分局表示，目前草漯派出所編制18人，因廳舍空間不足，無法擴編提供足夠的辦公需求，因此規畫於公一用地觀音區大觀段22地號重新興建，將可解決草漯派出所空間不足問題。

警方指出，新廳舍工程總經費約為新台幣1億3836萬元，去年10月已編列46萬，今年編列500萬元辦理委託規劃設計監造服務勞務採購案，目前辦理建照申請作業，明年將編列2200萬元辦理工程招標，預計2027年12月底竣工。