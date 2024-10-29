配合加壓站工程 桃園八德11/9停水影響1559戶

台灣自來水公司辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」，預計11月9日上午8時起停水8小時施工，影響範圍包括桃園市八德區的大明里及大發里部分地區，停水戶數約1559戶。

桃園市政府經濟發展局今天下午發布新聞表示，台灣自來水公司第十二區管理處辦理「尖山加壓站變頻器故障修建工程」，預計11月9日上午8時至下午4時進行施工停水，請民眾預先儲水備用。

經發局說，這次停水共計8小時，影響範圍包括桃園市八德區大明里的桃鶯路2巷、11巷、鶯鳴一巷、福德一路；大發里的後庄街100巷、福德一路、福德二街、福德三街，停水戶數約1559戶。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。