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台灣規模最大會議場地可容納逾8千人 桃園會展中心今啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
斥資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，今正式開幕啟用，是台灣規模最大的國際會議場地。記者翁唯真／攝影
斥資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，今正式開幕啟用，是台灣規模最大的國際會議場地。記者翁唯真／攝影

斥資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，今正式開幕啟用，是台灣規模最大的國際會議場地，具備多種場型配置，最多可容納8800人，滿足各類型會議活動規畫需求。經濟部政務次長陳正祺表示，會展產業為重要核心，桃園會展中心完成後，全台有7座大型場館串連，相信能帶動商務客及周邊觀光。

位於桃園市中壢青埔地區的桃園會展中心，由經濟部投資興建、博報堂安益集團營運，總面積達8萬平方公尺，是台灣規模最大的國際會議場地，擁有座位容量達3200人的大會堂、超大型宴會廳以及20間多功能會議室。同時提供有600個標準攤位的多功能展覽空間，為北台灣增添1座無縫接軌國際的MICE場館。

陳正祺表示，今代替部長郭智輝跟大家報告會展產業為現在產業發展重要核心，因會展中心可帶來高階商務客及帶動周邊觀光，加上桃園會展中心完成後，全台7座大型場館串連，賴清德總統也說，B2B的商業模式，會展中心的地位就相當重要。

陳正祺說，近期經濟部也發現，桃園匯集了許多人才及產業，因此桃園市重要據點，桃園會展中心與安益集團開啟新的合作模式，今順利開幕，希望未來會持續發展及成功。

桃園市副秘書長賴淑華表示，今代表桃園市長張善政前來見證桃園建設重大里程碑，藉由會展中心替桃園帶來更多招商及經濟發展，加上桃園交通便利，又有海空雙港優勢，方便辦理各式大型商務活動，並帶動周邊發展，市府也成立投資服務中心，幫助企業設廠投資，形成一個完整產業鏈。

安益集團董事長涂建國說，桃園會展中心預計每年將吸引超過200萬人次參與各類活動，為桃園青埔及周邊地區創造約6000個直接和間接就業機會。今晚也將迎來開幕首個活動國際青年商會世界大會，副總統蕭美琴也將於今晚出席。

斥資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，今正式開幕啟用，是台灣規模最大的國際會議場地。記者翁唯真／攝影
斥資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，今正式開幕啟用，是台灣規模最大的國際會議場地。記者翁唯真／攝影

會展產業 經濟發展

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