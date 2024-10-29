拉拉山國家森林遊樂區步道突崩塌 今午起緊急休園
桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區步道邊坡最近突然土石崩塌，淹沒步道，無法通行，林業保育署新竹分署今天上午表示，拉拉山國家森林遊樂區近日山區連續降雨，步道入口過眺遠之橋後0.6K處邊坡土石崩塌，為維護遊客安全，該園區今天即刻起緊急休園，等搶修及康芮颱風後，經評估安全無虞，再公告開園時間。
林業保育署新竹分署表示，自潭美颱風帶來外圍流，拉拉山國家森林遊樂區山區持續下雨影響，該園區步道入口經過眺遠之橋後的0.6K處，日前邊坡土石突然整個崩塌掉落，造成步道中斷，原預計休園搶修至少2天，未料康芮颱風緊接而來，可能帶來北部降雨，擔心颱風影響，決定今天中午起休園，直到颱風過後再評估園區開放時間，最快下周開園，也請遊客暫勿前往。
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