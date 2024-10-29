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桃園平鎮這公園有攀岩足球場旗艦遊戲 明年春節前開放

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供

桃園市政府因應平鎮人口遊憩需求，在平鎮區台66快速道路及國1下方空地，斥資8200萬元打造平鎮運動公園，近2000坪遊戲場及特別規畫5人制足球場，採全齡共融式特色，市府工務局今天上午表示，該公園預計本月底完工後，辦理後續驗收作業，希望趕在明年1月底春節前開放。

平鎮區近年成長快速到達23萬人口，欠缺遊憩公園場所，在民代及地方人士爭取下，市府在台66快速道路及國1下方、面積2.7公頃空地，規畫平鎮運動公園，去年9月動工，因上方國1高速公路箱涵管線漏水及缺工、颱風等因素影響，總經費增至8200萬元，軟硬體工程延至本月底完成。

平鎮運動公園地點與中壢 、楊梅生活圈相鄰，原先僅裝設罐頭式遊具及草皮，市府擴大在2.7公頃空地興建運動公園，擇定6300平方公尺作為遊戲場，規畫8大遊戲區，有適合2至13歲以上兒童、青少年玩的沙坑、擺溫遊戲、攀岩場、抱石場及挑戰遊戲場，還有全齡水域與陸域探索區及各式鞦韆、環形吊橋等遊樂設施，周邊將設置YouBike微笑單車及停車場，提供民眾全齡的安全休閒運動場所。

市議員劉仁照表示，平鎮運動公園腹地大，附近有40個車位停車場，橋下空間可避免熱曬雨淋，規畫主題式公園，各項青少年闖機遊戲設計，特別規畫5人制足球場，在足球盛行風氣下，也是南桃園少有的足球場，未來搶手，還有寵物公園，將成為在地大小朋友喜歡遊憩休閒去處，該公園即將完工，希望趕快明年初驗收開放。

市府工務局表示，平鎮運動公園為結合平鎮在地景觀及特色，打造為全齡共融式旗艦型遊戲場公園，提供各年齡層民眾群聚、舒適及安全休閒使用，繼大園華興池公園開園後，市府陸續推動平鎮運動公園、中壢光明公園、龜山楓樹腳公園、龍潭運動公園及桃園陽明公園等系列特色公園開放民眾休憩使用，提升生活品質。

平鎮運動公園即將完工，公園及各項攀岩遊戲場設施齊全，市議員劉仁照（見圖）視察體驗。圖／劉仁照提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項攀岩遊戲場設施齊全，市議員劉仁照（見圖）視察體驗。圖／劉仁照提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項攀岩遊戲場設施齊全，市議員劉仁照（見圖）視察體驗。圖／劉仁照提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項攀岩遊戲場設施齊全，市議員劉仁照（見圖）視察體驗。圖／劉仁照提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供
平鎮運動公園即將完工，公園及各項挑戰遊戲場設施齊全，預計明年春節前開放。圖／市府工務局提供

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