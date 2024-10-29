苗栗白沙屯童醫院3年後啟用 鍾東錦期許補海線量能缺口

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是媽祖重要信仰中心，縣長鍾東錦今天宣布拱天宮與童綜合醫院合作，興建白沙屯童醫院，規畫急診、婦產科等科別，可望補海線醫療量能缺口。

「要跟大家報告一個好消息！」鍾東錦今天在議會施政報告強調，他說，苗栗縣醫事審議委員會通過白沙屯童醫院籌設許可，將在通霄鎮興建一座設有43床急性病床現代化醫院，預定明年動工，2027年5月啟用。

他說，拱天宮很有心，與童綜合醫院合建白沙屯童醫院，媽祖本來就是普渡眾生、救濟萬民，非常感謝拱天宮媽祖廟要蓋這一座醫院，可以補海線地區醫療資源不足缺口。

縣府衛生局指出，白沙屯童醫院預計下個月初提報興辦事業計畫及用地變更編定，醫院初步規畫急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，將會有 電腦斷層、核磁共振等儀器。

同樣守護鄉親生命健康安全，昨晚國道3號114.6公里竹南鎮西濱公路交流道附近重大車禍，造成2死、7傷慘劇，鍾東錦今天表示第一時間得知後，心情忐忑不安，因為大車稍一不注意，碰到回堵容易肇事，且一發生就會很嚴重，責成縣府工務處與高速公路局盤點縣內交流道匝道待車空間，尤其是國道1號頭份交流道，降低因下平面道路卡卡，民眾還要冒著後車追撞的風險。

工務處長古明弘說，頭份交流道下匝道至平面道，僅500多公尺，待車空間不足，高公局最近函文，頭份交流道北上部分，11月底會完成牌面設置，平日上午7點至9點開放路肩， 紓緩上班尖峰交通，至於傍晚南下路肩，及其他高速公路交流道，將透過立委爭取，協調高公局盤點改善。