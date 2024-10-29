年底前要再改善15條道路 竹北市拚路平推每月循環巡檢

竹北市公所推大路平計畫，為達成今年50條道路路平的目標，要在年底前再趕工拚完15條道路路平，明年更將再砸1.7億元同樣用於路平計畫，期望提升城市生活品質與形象，市長鄭朝方也推每月循環道路巡檢，主動發現並填補坑洞，要讓路平能夠維持。

竹北市長鄭朝方表示，每月循環道路巡檢作業是有系統性的巡檢流程，公所人員在發現道路出現坑洞後，即會立即展開修補，每1條竹北市公所管轄的道路，每月至少都會有1次巡檢作業，且頻繁出現破損的位置也會分析原因，減少道路坑洞出現。

新竹縣竹北市雖為縣治所在，不過多數道路仍是由竹北市公所管理維護，今年公所為竹北立下50條道路路平目標，已經完成35條道路改善，公所在年底前將再投入7千萬元以上預算，完成15條道路刨鋪，要達成今年目標。

竹北市公所指出，今年竹北已完成包括嘉豐十一路一段、文興路、自強三路等市區重要幹道道路改善，預計今年全年道路路平面積將達到18萬平方公尺，總工程經費達1.5億元，其中9成以上預算都是由公所自籌。

明年竹北市還將擴大路平計畫，已先初步編列1.7億元經費，訂「114年竹北超越竹北大路平計畫」，預計道路改善數量將比今年50條還要多，同時會針對尚未獲得路平改善的次要道路進行。

市公所強調，竹北路平計畫將透過階段式的道路改善方式為市民提供更加平坦、安全的用路環境，採取區域性或魚骨式的重鋪方式進行整體改善，不過部分凹凸不平與龜裂道路因正在進行汙水下水道接管工程或重劃區開發，將待工程完工後再行路平。