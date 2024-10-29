助青年探索職涯 竹市青年創新職涯嘉年華11月2日登場

為鼓勵青年朋友多元探索職涯，新竹市將於11月2日在新竹大湳雅公園及大魯閣蔦屋書店舉辦「青年創新職涯嘉年華」。活動當日設有青年社團展演、青創職人秀、青年音樂樂團表演、創新職涯體驗DIY課程、創意市集、青年創業論壇等多元豐富內容。

新竹市勞工處長林昱志指出，新竹市是全台最年輕的城市之一，為擴大對青年服務，勞工處未來將改名為「勞工及青年處」，並且在明年1月1日正式成立「新竹市青年發展中心」，讓竹市追上六都，建立一個屬於青年的專責機關，推動相關的青年業務，整合相關資源，讓青年夥伴都能幸福永遠的安居在竹市。

「成功沒有白走的路，每一步都算數」，新竹市代理市長邱臣遠指出，隨著全球局勢變化，年輕人應更加關心國際事務，青年們應勇於嘗試，累積經驗，不害怕失敗，成就自身夢想。明年初市府團隊也預計帶青年朋友前往新加坡進行參訪交流，希望藉由活動來培養年輕人的全球視野。

林昱志指出，青年創新職涯嘉年華活動將在新竹大湳雅公園及大魯閣蔦屋書店舉辦，邀請勞動部桃竹苗分署輔導的新竹知名咖啡店「赫曼咖啡」創辦人王進忠，分享他的職涯甘苦，以及超人氣職涯顧問藍如瑛，講授關鍵就業力，幫助青年掌握未來職場的挑戰與機遇。