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馬家庄蒜香藤全開紫色花團錦簇 攝影師趁康芮颱風來襲前趕快來拍
馬家庄蒜香藤全開大爆發 趕緊趁康芮颱風來襲前，趕快來拍！苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤大爆發，紫色花團錦簇超夢幻浪漫，當地攝影工作者張文煥今天上午趁微風暖陽，捕抓年度紫爆綿延美景。
蒜香藤主人溫榮鎮在通霄鎮楓樹里2鄰農路，種花10多年，他歡喜種花分享供人觀賞，張文煥於2020年陸空記錄蒜香藤之美，上網分享造成轟動，花開時節吸引大批遊客，近來又逢年度蒜香藤花期盛開之際，雖然花期還可以持續1周多，但颱風即將來襲，賞花要快。
張文煥說，前兩三天過去看的時候，蒜香藤還大多含苞待放，感覺像是一夜之間就大爆發，今天上午前往現場發現整個花團爆滿，可能消息還沒傳出去，上午大約只有10多人到場賞花，預估明天人會更多。因為周四颱風就要來了，最佳賞花時間可能就只剩今明兩天，預估颱風過後可能就會被強風掃光光。
遊客前往賞花，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線銅鑼鄉方向，苗36線路口右轉往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里到3岔路，路牌指示右轉往楓樹里2鄰方向，不到200公尺即到紫藤花海。
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