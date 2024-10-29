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再添2家生力軍！竹市敬老卡及愛心卡新增合作藥局

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市10月中宣布與4家藥局合作後，今日再新增2家，分別為東區的合康藥局中華店及北區的全禾藥局。圖/新竹市府提供
新竹市10月中宣布與4家藥局合作後，今日再新增2家，分別為東區的合康藥局中華店及北區的全禾藥局。圖/新竹市府提供

新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼開放到新竹市農會購買蔬果及農特產品，兩周前又宣布擴大使用範圍，可至4家合作藥局購買保健食品與醫療耗材；市府今說，即日起「合康藥局中華店」和「全禾藥局」等2家藥局正式加入合作行列，為便利服務注入新活力。

代理市長邱臣遠表示，敬老卡及愛心卡的擴大使用，正是長者期盼的社福服務之一。去年敬老卡與愛心卡已擴大於台鐵、國道客運、國民運動中心場地借用以及農會消費等多項服務，今年更進一步涵蓋藥局消費，繼10月中宣布與4家藥局合作後，今日再新增2家，分別為東區的合康藥局中華店及北區的全禾藥局，未來將持續擴大合作範圍。

社會處長黃佳婷表示，自從去年開放使用於農會後，市府接獲長者及身障者反映經常會去藥局採買保健食品及常備用藥，希望可以擴增服務項目。市府重視民眾需求，今年重點推動藥局消費的試辦計畫。此前已於大家藥局、聖心藥局、禾心藥局及健和藥局四間藥局試辦，今日再新增全禾藥局、合康藥局中華店，其中一家為連鎖藥局，未來也將持續拓點。

社會處表示，設籍竹市且年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住竹市並領有市府核發身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，申請敬老卡或愛心卡的市民，或是需要查詢卡片點數，皆可前往各區公所或致電提供悠遊卡號，將有專人協助；也可至悠遊卡公司網站查詢相關資訊。

新竹市10月中宣布與4家藥局合作後，今日再新增2家，分別為東區的合康藥局中華店及北區的全禾藥局，未來將持續擴大合作範圍。圖/新竹市府提供
新竹市10月中宣布與4家藥局合作後，今日再新增2家，分別為東區的合康藥局中華店及北區的全禾藥局，未來將持續擴大合作範圍。圖/新竹市府提供

愛心 藥局 農會

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