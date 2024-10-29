桃園拚增充電車格 明年油車也可以停

桃園拚公有充電停車格年底達公有車格4.4%，但不少燃油車主反映供需不平衡，普通車格一位難求，充電車格無人停放，被議員要求檢討。交通局回應，中央有補助增設充電樁，計畫已核定，目前先拚達標，再評估是否開放燃油車也能停充電車格。

桃園市政府統計，全市178處公有停車場共有19352個汽車停車格，目前有412個設充電樁，約所有車格2.2%。交通局今年獲環境部、交通部補助3.14億元汰舊換新與新設，預計年底充電車格將達854個，但引起民眾質疑排擠燃油車。

議員陳睿生指出，桃園預計充電停車格年底要達4.4%，但桃園掛牌的電動車約8千輛，市占率約1%，顯然供過於求；議員彭俊豪則指油車和電動車共用車格容易產生糾紛，應審慎評估。

交通局長張新福表示，交通部去年9月13日公布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有停車場應設有2%、民營應有1%的充電樁車位。然而，充電停車格僅供電動車使用，確實會影響燃油車的權益，因此交通局規畫公有路外停車場至少先達中央2%標準，超過2%部分設為優先車格，燃油車也可以停。

交通局補充，充電車格開放燃油車停放預計明年初上路，目前燃油車占用充電車格仍有可能受罰，依停車場法，違者可處600元到1200元罰鍰，請民眾多注意。