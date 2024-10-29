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廖志坤獎學金 資助增至14人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
廖志坤基金會今年發放獎學金仍會破百萬，未來朝向更具溫度的贊助者方向邁進。圖／廖志坤基金會提供
廖志坤基金會今年發放獎學金仍會破百萬，未來朝向更具溫度的贊助者方向邁進。圖／廖志坤基金會提供

為紀念聯合報中港溪前記者廖志坤而成立的財團法人廖志坤基金會，27年來發放獎學金逾千萬元，今年獲昇恆昌免稅商店所屬基金會贊助，考量獎勵範圍擴大，未來將朝更具溫度的贊助者方向努力。

廖志坤1996年在苗栗縣南庄鄉獅頭山附近採訪途中，因與砂石車發生交通事故身亡，其母張秋子捐250萬元成立基金會，以孳息及社會各界熱心捐助金額，發放獎學金給頭份、三灣和南庄低收入戶學生，以表廖遺愛人間不輟。

廖志坤基金會原本固定發放國中5千元、高中以上至研究所1萬元，後來加發家扶中心每月2000元扶助金，今年在昇恆昌所屬基金會贊助下，資助對象從個位數增至14名。

另外在光罩基金會贊助下，廖志坤基金會近年也對優秀學子發拔尖及圓夢獎學金，拔尖計畫已見成果，頭份興華高中張宣霈今年在義大利溜冰世界賽勇奪銅牌。

廖志坤基金會執行長周恆和表示，基金會除獎助範圍擴大，展現更具溫度的關懷外，今年在審查時最特殊的現象，因政府對低收入戶資格認定日趨緊縮下，很多學子都因此喪失申請資格，今年在基金會經費許可下，開會同意造福更多人。

頭份日前發生逆倫血案，苦主家中尚有2名高中生、1名國中生需援助，基金會也主動將他們列入獎助對象。

低收入戶 南庄 頭份

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