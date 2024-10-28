蟲蟲來幫忙！竹縣廚餘回收廠將重啟 首度用黑水虻去化

新竹縣環保局興建的廚餘回收廠停擺2年多，目前設備已調整、修復並完成驗收及優化，新的代操作業者將使用「黑水虻」去化廚餘並產製堆肥，預計11月可恢復回收廚餘再利用，每天可去化各鄉鎮市10至20公噸 的廚餘量。

廚餘原本是搶手的再利用資源，有的鄉鎮市如果量大還可標售，但前幾年因「非洲豬瘟」，身價也受衝擊，在有的鄉鎮還成頭痛的問題。

新竹縣環保局指出，廚餘廠位於新豐鄉的「環境生態教育園區」內，先前委外的代操作業者財務出問題「跑路」，且機具損壞停止運作，目前機具已修復並調整完成，新的代操作業者使用黑水虻產製堆肥，不同於先前使用的加熱方式，也是縣內首度以黑水虻方式去化廚餘。

10月間環保局辦理驗收，有少量廚餘進場，透過機具實際操作以黑水虻去化廚餘，通過驗收後並進一步完成流程的優化，驗收結果將呈報上級核准後，再以公文通知各鄉鎮市公所清潔隊將廚餘送來去化，作業流程預計11月間可完成，廠區將重啟去化廚餘的功能。

環保局表示，目前與代操作業者的合約為一年一簽，最多3年；依過往的數據，縣內各鄉鎮廚餘進場量平均約在10公噸及20公噸，代操作業者去化的廚餘的能力是否足夠，年底會檢討成效，決定明年是否再「續約」擴充合作；除了廚餘廠的機具，為配合去化方式不同，環保局在廠外也搭建鐵皮屋，可供業者繁殖黑水虻。

環保局指出，縣內各鄉鎮市清潔隊先前都將廚餘送來，廚餘廠停止運作期間，各地廚餘多送往縣內公告合格的養豬場，養豬場只要符合200頭以上規模，且有高溫蒸煮設備水殺菌，都可收取廚餘，全縣共有47家養豬場符合標準，也有鄉鎮委外去化，必須等合約到期，才能將廚餘送來。