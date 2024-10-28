竹市關新路常有機車違規騎上人行道 市府啟動機車退出人行道政策

新竹市關新路長期遭民眾反映有機車違規騎上人行道，警方雖積極取締，也難以有效嚇阻，市府今宣布，即日起將分階段啟動該路段機車退出人行道政策，將路邊汽車停車格改為機車格，首波將從66格機車格增加至72格機車格，把關新路人行道還給行人。

代理市長邱臣遠今與交通處長倪茂榮、警察局長邱紹洲一同視察關新路機車退出人行道政策的執行情形。

邱臣遠說，竹市機車停放在人行道上，要求駕駛人以牽引方式停放，實務上執行有困難。但道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款明確規範，不得駕車行駛於人行道，警察局在關新路設置的科技執法顯示，不到兩周內取締機車騎乘人行道已舉發31件。

邱臣遠表示，經研議決議將人行道還給行人，即日起將分階段改善，把原本設置於人行道的機車格，依汽機車格需求畫設在路邊，維護行人行走權益。

交通處長倪茂榮表示，竹市關新路長期以來都有機車違規騎上人行道，警方雖於關新路與關新北路設置科技執法取締「騎士違規行駛人行道」，但依然防不設防。

另外，關新路商家多，周邊機車位不足，機車騎士如貪圖方便或趕時間、抄近路等，常直接騎上人行道，讓附近家長推娃娃車或帶小孩出門時，走在人行道上相當膽戰心驚，常常發生人車衝突的交通危害。

倪茂榮說，為解決關新路行人與機車衝突情形，市府自8月份開始調查，關新路汽車停車需供比平假日為0.79至0.84，機車平假日1.24至1.6，顯示汽車停車空間仍有盈餘，而機車停放空間明顯不足。

經研議，決議10月份起至明年3月，每季分段實施關新路機車退出人行道的政策，視需要擇定部分區域實施機車格收費制度，廣納民意滾動調整，期望將人行道還給行人，汽機車停放空間回歸路邊。

交通處表示，竹市關新路及其周邊道路目前總計路邊路外有汽車格273格，機車667格，其中人行道上機車格總計有210格。10月份首波實施關新公園旁關新路機車退出人行道，並調整路邊汽車格12格改設置於路邊機車格，將從66格機車格增加至72格機車格，以提供竹市民眾前往公園及購物停放使用。