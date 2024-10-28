供過於求？桃園充電停車格「沒人停」恐排擠油車車位 擬設優先車格

桃園市力拚加裝充電停車格，預計年底前將占公有車格4.4%，但不少傳統油車車主反映找不到車位，充電停車格則無人停放，多位議員要求檢討。市府交通局回應，依中央規定公有路外停車場充電停車位須達2%，超過2%者，將設為可供油車停放的「電動車優先車格」，避免排擠油車車位。

市府統計，全市178處公有停車場共有1萬9352格停車位，其中有412格建置充電樁，約占公有路外車格數2.2%。桃市交通局今年獲環境部、交通部共3.14億元補助，年底前預計新設400支慢充樁、112支小快充樁和43支快充樁，汰舊換新後，全市充電樁總數將達854支。

議員陳睿生表示，桃市充電樁數量原在六都墊底，今年底占比預計衝到4.4%，成效看來不錯，但全市電動車掛牌數量約8000輛、市占率僅約1％，充電停車樁顯然供過於求。

陳睿生也提到，未來充電樁收費，慢充車位收費1度約9元、快充約12元，相較在家中充電，離峰電費僅1度2元，價格實在太昂貴，連他自己開電動車也不願意停，呼籲市府檢討。議員彭俊豪則指，油車和電動車混用車格容易產生糾紛，交通局應審慎評估。

交通局長張新福表示，交通部去年9月13日公布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有停車場應設有2%、民營應有1%的充電樁車位。

桃市年底公有停車場充電樁將達4.4%，他坦言，若充電停車格全供電動車專用，的確會影響油車車主權益，目前交通局規畫，先要求公有路外停車場充電樁達2％規定，超過部分則設為優先車格，以電動車為優先但油車也可停；至於收費是考量裝設、拉線路的成本，無法和私家充電相比。

交通局表示，若油車停放電動車專用車位，可依停車場法處600元到1200元罰鍰，至於有電動車停放電動車專用停車格卻未充電，也與委外廠商研擬採加成收費方式，以增加電動車停車格周轉率。