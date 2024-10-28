斥資6000萬！6口伏流水井明年底完工 通霄將增加50公頃農田用水

苗栗縣南勢溪沿線非灌區爭取穩定且充足的農業用水，農業部今天正面口應，將斥資6000萬元，沿岸建置6口伏流水取水井，今年底發包，明年底完工，增加50公頃農田用水。

立法院經濟委員會今天到苗栗考察農經建設，農業部次長胡忠一、農田水利署長蔡昇輔等人到場鄉，立委陳超明關心通霄鎮非灌區用水，蔡昇甫表示，農水署設計沿南勢溪岸，分別在梅南里、城北里、城南里、南和里間，設置6口伏流水取水井，協助農民灌溉，預計增加50公頃農田用水，總經費約6000萬元，今年底發包，明年底完工，另外，農水署近3年補助403戶農友田間管路灌溉設備，仍會持續協助農民灌溉。

此外，後龍雜糧專區案推動8年，行政院至今尚未核定，陳超明說，成立農業專區是農業部政策，但目前全台僅2處核定，後龍雜糧專區中主力作物西瓜早有盛名，搭配好望角風景區及白沙屯拱天宮的人潮，肯定能帶動地方農業發展與增加農民收入。

國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華回應發會已彙整完各部會意見，預計這個星期發函至行政院爭取核定，胡忠一強調農業部全力支持，行政院核定後，尚須經過保安林地解編程序，農業部會繼續協助，力促雜糧專區成立。

至於苗栗縣政府爭取在國道3號苑裡交流道旁建置冷鏈系統案，胡忠一表示原則同意，但土地取得、通路等因素必須審慎思考，使冷鏈系統布建完成後發揮最大效益。

另，陳超明2年前媒合通霄青農與工研院合作，在海邊2分地示範栽種50株抗鹽烏殼綠竹筍，預計明年可以採收，胡忠一當場表示認同，指出農業部也會加強與工研院合作，提供農民需要的集水、灌溉設備。