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竹北市辦萬聖遊行吸引5000人 促進商圈活絡經濟

中央社／ 新竹縣28日電
新竹縣竹北市公所日前舉辦電影交響派對與萬聖遊行等活動，市長鄭朝方（中深藍衣者）變身為漫威角色「奇異博士」；遊行活動吸引逾5000人次參加，實質帶動地方消費。圖／竹北市公所提供（中央社）
新竹縣竹北市公所日前舉辦電影交響派對與萬聖遊行等活動，市長鄭朝方（中深藍衣者）變身為漫威角色「奇異博士」；遊行活動吸引逾5000人次參加，實質帶動地方消費。圖／竹北市公所提供（中央社）

新竹竹北市公所日前舉辦電影交響派對與萬聖遊行等活動，獲民眾支持參與。竹北市長鄭朝方今天說，遊行活動吸引民眾超過5000人次參加，也帶動消費並活絡地方商圈與經濟。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，因應萬聖節到來，公所在10月26日與27日舉辦出「電影交響派對x萬聖大遊行」及「2024竹北市長盃Pushbike競賽x運動嘉年華派對」，盼豐富民眾假日休閒活動。

鄭朝方今天告訴中央社記者，在26日於高鐵站前廣場舉辦「電影交響派對x萬聖大遊行」，他變身為漫威電影的「奇異博士」，現場民眾則有打扮為殭屍、羽毛球、鐵血戰士等，活動熱絡。

他說，遊行結束後，由狂美交響管樂團演奏24首經典動畫卡通曲目，很受歡迎，此次活動更吸引超過5000人次參加，而在附近的店家與商圈飲食產品銷售一空，實質帶動地方消費，也導入活動經濟收入。

鄭朝方表示，另在10月27日辦運動嘉年華派對，讓孩童體驗500障礙、直排輪、跳床等運動，盼孩子從小培養多元運動習慣，達到運動啟蒙目的。

新竹 派對 竹北 運動 鄭朝方

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