東方美人茶飄香！頭份市辦菁採茶歌節 今年首發「茶飯兜」

冬季東方美人茶即將上市，苗栗縣頭份市公所11月23日、24日舉辦頭份菁採茶歌節，今年首次推出特製「茶飯兜」，市長羅雪珠等人今天邀全國民眾到頭份喝好茶、聽好歌、享美味。

頭份菁採茶歌節今年活動主題「Chill 食茶」，強調喝茶聽歌可以心情很放鬆（chill），也取客家話諧音湊食茶（ 意即約食茶）之意，另外也音同揪食茶，茶歌音樂會11月23日下午2點在頭份運動公園登場，安排樂團理想混蛋、尋人啟事，及歌手陳孟蕎、郭靜、阿沁等人演出。

重頭戲23日、24日「茶境漫遊」小旅行，100元報名費，可以獲得茶飯兜（即茶便當）1份，還能參加茶園小旅行，另，茶園寫生則於24日上午8點在頭市日新茶園報到，詳情及報名可以上頭份市公所官方臉書粉絲專頁「頭市公所-緣頭小份」查詢。

今年首次推出茶飯兜，出自四月八頭份慶廚藝-炒米粉比賽冠軍李中瑜之手，羅雪珠等人今天發表，茶飯兜包括紅茶三杯雞腿、東方美人菇菇、茶香紫茄、金桔雞蛋燒、抺茶九層糕，定價200元，上網預訂23日運動公園領取。