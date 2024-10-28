全縣第3處！新竹縣明年將在寶山增設社區心衛中心

衛生福利部今年將10月擴大為心理健康月，強調心理健康的重要，新竹縣政府目前在橫山鄉、新埔鎮設有社區心理衛生中心，明年將在寶山鄉增設全縣第3處心理衛生中心；縣府強調，將持續強化社區心理衛生健康預防保健，讓鄉親能有找得到、看得到、用得到的樂齡健康環境。

新竹縣衛生局9月起並以「笑顏竹開」心理健康宣導暖身；今天上午橫山社區心衛中心在竹東「Wah！幾散」辦心理健康月及第4季跨網絡聯繫會議，橫山心衛中心轄區橫山、竹東、五峰、尖石、北埔、峨眉、寶山等合作單位人員共聚一堂。

縣府指出，竹縣積極布建社區心理衛生資源、爭取公益彩券回饋金計畫修整社區心理衛生中心，並串聯衛生所資源，服務在地社區，致力打造健康、樂齡宜居願景。

衛生局指出，上午邀網絡單位馬大元診所林姿吟顧問、竹東鎮南華里長王兆禎參加、橫山社區心衛中心業務介紹、職能案例分享，下午還有免費手作紓壓。呼應今年世界心理健康日的主題「是時候優先考慮工作場所的心理健康」，橫山心衛中心安排心理師、護理師、職能治療師、心理輔導員及關懷訪視員等專業人員，在會場提供民眾心理健康諮詢服務。

參與民眾在祈願風鈴小卡寫下「工作愉快」、「期許自己成為安定的力量」、「心裡健康從生活出發」、「穩定規律服藥」、「希望工作離家近」、「個案乖乖‧竹縣平安」，清脆悅耳的風鈴聲結合民眾對工作的願望。