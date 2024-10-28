27年發逾千萬獎助學金 廖志坤基金會擴大範圍更具溫度

紀念聯合報前中港溪記者廖志坤成立基金會發放獎學金，27年來發放逾千萬元，今年審查會通過仍將發放超過百萬元，考量獎助範圍擴大的情況下，基金會將朝向更具溫度的贊助者方向邁進。

廖志坤生前於1996年在苗栗縣南庄鄉獅頭山附近採訪，開車與砂石車發生事故死亡，他的母親張秋子捐250萬元設立基金會，以孳息及社會各界熱心捐助，發給中港溪地區頭份市、三灣鄉、南庄鄉低收入戶國中以上學子獎學金，持續27年發放千萬元以上，廖志坤遺愛在人間不輟。

基金會近幾年來除原來固定發放國中5000元，高中，大學，研究所1萬元獎學金外，陸續增加仿家扶中心每月發放2000元的扶助金，今年在昇恆昌免稅商店所屬基金會熱心加入贊助下，從往年的個位數，增至14名學子獲得資助。

另外光罩基金會贊助，廖志坤基金會近年來也對優秀學子發放拔尖及圓夢獎學金，讓有潛力的學子能在無後顧之憂下，有更充裕的經費培訓，拔尖計畫已見成果，其中，頭份市興華高中張宣霈在今年義大利溜冰世界錦標賽勇奪銅牌。

今年審查會日前舉行，通過仍將發放超過百萬元獎學金，廖志坤基金會執行長周恆和表示，基金會除獎助範圍擴大，展現更具溫度的關懷外，今年在審查時最特殊的現象，因政府對低收入戶資格認定日趨緊縮下，很多學子都因此喪失申請資格，被迫以清寒證明書來申請，這項原來不合規定的狀況，今年基金會經費許可下，與會董事及三市鄉首長，中港溪各國，高中校長都同意發放，造福學子。

此外，頭份日前發生逆倫血案，基金會在瞭解苦主家中尚有2名高中生及1名國中生，需要援助下，也主動將他們列入獎學金對象，另有一名申請學子在成績未達60分，無法依規定獲得扶助金，但因家境確屬困難，最後也獲與會董事個人贊助，基金會未來會在經費許可下，希望對有需求的學子，作更有溫度且即時性贊助。